Il consenso dei governatori Proietti promossa per ora È terza con il 53 per cento

Il consenso dei governatori proiettati attualmente vede Stefania Proietti al terzo posto, con un notevole 53%. La neoeletta presidente dell'Umbria si distingue come la prima governatrice del centrosinistra più apprezzata in Italia, secondo un sondaggio Swg. A guidare la classifica sono Luca Zaia e Massimiliano Fedriga, ma Proietti si conferma come una figura emergente, nonostante le polemiche legate ai numeri del…

Stefania Proietti è la terza presidente di Regione più gradita in Italia. A dirlo è un sondaggio Swg, che indica in Luca Zaia, presidente del Veneto, il governatore italiano più gradito, seguito da Massimiliano Fedriga del Friuli-Venezia Giulia. Dopo i due leghisti la neoeletta Proietti. La presidente umbra è dunque la prima governatrice del centrosinistra di questa classifica, con il 53%, nonostante le polemiche legate soprattutto ai numeri del deficit sulla sanità. Lo scorso anno, sempre di questi tempi, lo stesso sondaggio indicava come Donatella Tesei (presidente di centrodestra quasi a fine mandato) fosse scivolata in fondo alla classifica appena sopra Francesco Rocca (Fdi) del Lazio (in penultima posizione) e il fanalino di coda Roberto Schifani (Fi) governatore della Sicilia.

Top5 dei governatori #regione secondo sondaggio Swg Marzo-Maggio 2025 1.#Zaia 70% 2.#Fedriga 64% 3.#Proietti 53% 4.#Occhiuti 52% 5.#DeLuca 52% Interessante nessuno di FdI nella cinquina. Al nord fortissimo consenso x i 2 leghisti. Vera sorpresa la Tweet live su X

Sul sondaggio riguardante il consenso dei governatori interviene l'ex presidente #Cappellacci: "Consenso di Todde Tweet live su X