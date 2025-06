il comune non è più una succursale pd

Siena si riscopre autonoma e distante dalle urne del Pd, sfidando le voci di una succursale. L’onorevole Francesco Michelotti denuncia che la nostra città non è più un semplice sbocco del partito, aprendo un confronto acceso sulla gestione delle risorse e sulle decisioni politiche che influenzano il territorio. La situazione si fa sempre più complessa: quali saranno gli sviluppi di questa spinosa vicenda?

"Siena non è più una succursale del Pd", così l’onorevole Francesco Michelotti ha alimentato la polemica politica scoppiata negli ultimi giorni in merito al taglio delle risorse alla Provincia per la manutenzione delle strade, ma anche al ‘Ddl Beko’ e alla Società della salute senese. "Il filo diretto dell’amministrazione con il governo ha portato anche a far rientrare l’annuncio del taglio alle Province, che aveva generato non poche polemiche – ha ricordato Michelotti –. Riguardo questo rilevo un problema di metodo, perché non posso fare a meno di osservare come si sia creata una sorta di tempesta in un bicchiere d’acqua. 🔗 Leggi su Lanazione.it