Il Comune e il 5x1000 dei triestini | La tua firma può fare la differenza

Il Comune di Trieste invita i propri cittadini a un gesto di grande impatto: destinare il 5x1000 all’amministrazione comunale per il 2025. La tua firma può fare la differenza, contribuendo a finanziare servizi sociali e iniziative che migliorano la vita di tutti. Un gesto semplice, ma fondamentale, che permette di costruire una comunità più solidale e inclusiva. Perché ogni firma conta e può fare la differenza.

Il Comune di Trieste informa i triestini che anche nel 2025 è possibile destinare il cinque per mille all'amministrazione comunale. La scelta di destinarlo al Comune, scrivono da piazza Unità, andrà a finanziare le attività sociali. "Un gesto semplice - scrivono - che può fare la differenza per. 🔗 Leggi su Triesteprima.it © Triesteprima.it - Il Comune e il 5x1000 dei triestini: "La tua firma può fare la differenza"

