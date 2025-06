Il complesso rapporto tra Trump e Musk

Il complesso rapporto tra Trump e Musk ha recentemente attraversato momenti di tensione, evidenziando le divergenze tra due figure influenti della politica e dell’innovazione. Mentre il CEO Tesla ha criticato duramente la legge di spesa sostenuta dall’ex presidente, il dibattito si fa acceso e ribaltabile. Questa dinamica rivela come le alleanze possano mutare in un contesto politico in continua evoluzione, lasciando il mondo a chiedersi quali siano le vere strategie dietro queste mosse.

Non è certo passata inosservata la tensione recentemente registratasi tra Donald Trump ed Elon Musk. Il Ceo Tesla ha infatti duramente criticato la legge di spesa, fortemente sostenuta dal presidente americano, definendola un “abominio disgustoso”. Approvata il mese scorso dalla Camera, la norma è adesso al vaglio del Senato, dove alcuni esponenti repubblicani ne lamentano l’eccessivo costo. Il pacchetto prevede energici tagli fiscali e un aumento dei finanziamenti tanto al controllo della frontiera quanto alle forze armante. Contiene anche riduzioni della spesa pubblica per 1,6 trilioni di dollari: una cifra tuttavia che, secondo i repubblicani riottosi, risulterebbe troppo esigua. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Il complesso rapporto tra Trump e Musk

In questa notizia si parla di: Trump Musk Complesso Rapporto

Trump in Arabia Saudita con Elkann, Musk, Zuckerberg, Fink e Altman, tycoon: "Da Riad a investimenti per 1000 mld $ negli Usa", ok di Washington a vendita di armi per 1,4 mld $ agli Emirati - Donald Trump è in Arabia Saudita per il primo viaggio diplomatico del suo secondo mandato, accompagnato da un gruppo di magnati tra cui Elon Musk, Mark Zuckerberg, Larry Fink e Sam Altman.

Il complesso rapporto tra Trump e Musk - Le fibrillazioni tra i due non mancano. Ma non è affatto detto che la loro relazioni politica deraglierà irreparabilmente ... Si legge su panorama.it

Ecco come Trump e Musk trumpianamente si pizzicano - Trump continua a minacciare le multinazionali statunitensi che hanno parti importanti delle proprie filiere all'estero: le sue ultime parole sembravano indirizzate a Tesla di Elon Musk ... Lo riporta startmag.it

'Trump sempre più irritato da attacchi di Musk alla sua legge' - Donald Trump sta perdendo la pazienza con Elon Musk dopo i duri attacchi del miliardario alla sua proposta di legge su tasse e spesa pubblica. (ANSA) ... Come scrive msn.com

Elon Musk: Dalla Visione Futuristica al Legame con Trump