Il Como ha detto no all’Inter per Fabregas | l’annuncio ufficiale del club

Il Como ha messo fine alle speculazioni: Cesc Fabregas non vestirà più i colori nerazzurri. Dopo un tira e molla che aveva già solleticato l’interesse dei tifosi, il club comasco ha ufficializzato il rifiuto all’Inter, chiarendo la propria posizione con diplomazia e rispetto. Questa decisione apre nuovi scenari nel mercato e lascia tutti in attesa di scoprire quale sarà il prossimo capitolo per il talentuoso centrocampista spagnolo.

Che fosse una trattativa complicata si era già intuito dalle dichiarazioni del presidente del Como Mirwan Suwarso prima e dallo stesso Cesc Fabregas poi, ma adesso non c'è più alcun dubbio. L'allenatore spagnolo non siederà sulla panchina dell'Inter. A comunicarlo ufficialmente è stata la stessa società comasca al club nerazzurro. "Abbiamo comunicato il nostro rifiuto direttamente al presidente dell'Inter, che lo ha riconosciuto con la cortesia e la chiarezza che ci si aspetta tra club che nutrono reciproco rispetto", riporta una nota del Como. "Per questo motivo, trattiamo le voci insistenti sul loro interesse per il nostro allenatore come pura fantasia — difficilmente qualcuno insisterebbe dopo una risposta tanto chiara.

SantiAouna (FootMercato) - Cesc #Fabregas ha detto SI all'#Inter. Il club italiano ha concordato condizioni personali con l'allenatore spagnolo. Ora l'Inter deve trovare un accordo con il Como per liberare l’allenatore. Partecipa alla discussione

@paolotomaselli a 'TiAmoCalciomercato' su Youtube: "L'Inter punta tutto su Fabregas, detto questo ci possono essere delle resistenze del Como, ma da quello che sappiamo i nerazzurri vogliono lo spagnolo e lui vuole andare a Milano" Partecipa alla discussione

