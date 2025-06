Il commiato del Mvp dalla New Basket | Calzavara saluta e parte per Udine

Con il suo talento e la sua grinta, Andrea Calzavara lascia Brindisi per abbracciare una nuova avventura a Udine, portando con sé emozioni e ricordi indelebili. Dopo aver conquistato il titolo di MVP nella stagione 2024-25, il giovane giocatore si prepara a scrivere un nuovo capitolo nella massima serie, lasciando dietro di sé un’impronta indiscutibile nel cuore dei tifosi. La sua determinazione promette di brillare anche in terra friulana, e il futuro è tutto da scoprire.

Andrea Calzavara saluta la Valtur Brindisi e si accasa a Udine, neo promossa nella massima serie. La guardia 24enne, Mvp della New Basket nella stagione 2024-25, è stato uno dei migliori giocatori del campionato di A2. La sua crescita è stata esponenziale. I tifosi si erano affezionati a lui e. 🔗 Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - Il commiato del Mvp dalla New Basket: Calzavara saluta e parte per Udine

