Il collegio 9 | casting aperti e riprese a campobasso per la nuova edizione

Sei pronto a rivivere le emozioni del passato e scoprire nuovi talenti? Il Collegio 9 apre ufficialmente i casting e le riprese si svolgeranno a Campobasso, offrendo a giovani e adulti l’opportunità di entrare in un mondo ricco di sfide e nostalgia. Questo ritorno attesissimo promette di regalare momenti indimenticabili e grandi sorprese: non lasciarti sfuggire questa occasione unica!

Il ritorno di un format televisivo amatissimo rappresenta sempre un evento di grande interesse nel panorama dell'intrattenimento. Dopo una pausa di oltre un anno, la Rai si prepara a riproporre "Il Collegio" con la sua nona edizione, confermando l'importanza di questo storico programma tra le proposte del palinsesto. La produzione affidata a Banijay Italia ha già avviato le procedure per selezionare i nuovi partecipanti, annunciando anche alcune novità riguardanti ambientazione e cast. requisiti e modalità di partecipazione ai casting per "il collegio 9". chi può candidarsi. Per accedere alla selezione, è necessario essere ragazzi e ragazze tra i 14 e i 17 anni, con età massima raggiunta da non più di sei mesi.