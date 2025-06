il classico di toto cutugno torna in cinque remix originali con una coppia inedita alla voce

Se amate le sorprese musicali e le collaborazioni inedite, questa novità vi lascerà senza fiato: nel 2025, "L’Italiano" di Toto Cutugno si rinnova con cinque remix esclusivi, interpretati da Ornella Muti e Naike Rivelli, madre e figlia unite in un progetto unico. Un connubio tra passato e presente, tradizione e innovazione, che ridisegna il classico italiano per le nuove generazioni, regalando un’esperienza sonora tutta da scoprire.

S e siete amanti delle (ri)scoperte musicali, c'è una novità che merita attenzione. Il celebre brano L'Italiano di Toto Cutugno torna nel 2025 con una nuova veste, meno nostalgica e più contemporanea. Ma il colpo di scena è un altro: a portarlo in scena sono Ornella Muti e Naike Rivelli. Madre e figlia condividono così per la prima volta un progetto musicale. Un incontro tra generazioni e stili che dà al classico un fascino tutto nuovo. Ornella Muti e Naike Rivelli cantano L'Italiano di Toto Cotugno in 5 versioni remixate. A firmare il progetto è Gianmarco Aimi con un team di musicisti e produttori, tra cui P.