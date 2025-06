Il Cfpa di Casargo tra le eccellenze scolastiche premiate dai Maestri del Lavoro

Il CFPA di Casargo si distingue ancora una volta come eccellenza nel panorama scolastico, ricevendo il riconoscimento dei maestri del lavoro. La scuola alberghiera, vera fucina di talenti, si conferma punto di riferimento per le future professionalità del settore. Durante la cerimonia alla Camera di Commercio di Como e Lecco, Loris Civati ha brillato aggiudicandosi un importante premio nel prestigioso concorso “G...”, confermando così il valore e la qualità della formazione offerta dall’istituto.

La scuola alberghiera di Casargo si conferma una realtà di riferimento nella formazione dei giovani talenti. In occasione della cerimonia ufficiale che si è svolta presso la Camera di Commercio di Como e Lecco, lo studente Loris Civati è stato premiato nell'ambito del prestigioso concorso "G.

