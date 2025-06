il centro storico si rinnova investimenti da 200 mila euro per renderlo fruibile e sicuro

Il centro storico di San Giovanni si rinnova con un investimento di 200 mila euro, volto a renderlo più fruibile e sicuro per residenti e visitatori. Il progetto "Centro storico fruibile e sicuro" prevede una rigenerazione urbana che valorizza le aree del commercio nel cuore della città, grazie a un contributo di oltre 164 mila euro dalla Regione Toscana. Un passo concreto verso una città più vivibile e attrattiva, pronta a scrivere un nuovo capitolo di storia.

Si chiama "Centro storico fruibile e sicuro" il progetto col quale il Comune di San Giovanni è pronto a un intervento di rigenerazione urbana e valorizzazione dei luoghi del commercio nel cuore pulsante della città. Il tutto prevede investimenti complessivi per 210 mila euro, di questi oltre 164 mila finanziati dalla Regione Toscana attraverso un apposito contributo grazie al quale ci si appresta a compiere un passo concreto per rendere il salotto buono della città più sicuro, accessibile e attrattivo. L’iter progettuale ha avuto inizio con l’approvazione dello studio di fattibilità tecnico-economica nel luglio 2022 e la conseguente candidatura dell’intervento al bando regionale per la qualificazione dei luoghi del commercio. 🔗 Leggi su Lanazione.it