Il centro storico di Girgenti continua a sgretolarsi | firmate ordinanze di sgombero

Il centro storico di Agrigento, patrimonio di inestimabile valore, si sgretola sotto i nostri occhi. La recente ordinanza di sgombero e messa in sicurezza nella zona di via Madonna della Neve testimonia l'urgenza di intervenire per tutelare cittadini e tesori culturali. È fondamentale agire tempestivamente per preservare questa parte storica, affinché possa continuare a raccontare le sue storie senza rischi per chi la attraversa. Solo così potremo proteggere il nostro patrimonio prima che sia troppo tardi.

Il centro storico di Agrigento continua a sgretolarsi: firmata ordinanza di messa in sicurezza e di sgombero nel cuore antico della città . L'area interessata è quella di via Madonna della Neve: a riscontrare l'esistenza di un pericolo per le persone sono stati i tecnici in servizio nel cantiere. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - Il centro storico di Girgenti continua a sgretolarsi: firmate ordinanze di sgombero

