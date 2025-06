Il Cda di Aica pronto a farsi da parte Cantone | Senza risorse non si può andare avanti

Il futuro di Aica pende da un bivio cruciale: il consiglio di amministrazione, dopo dieci anni di guida, si appresta a lasciare il passo all’assemblea dei sindaci. La decisione tra rinnovo e ristrutturazione sarà determinante per il destino dell’azienda idrica, che si trova a fronteggiare sfide di risorse e sostenibilità. La partita è aperta: l’esito influenzerà il servizio e la gestione delle risorse fondamentali per il territorio. DOSSIER. Dopo 10 anni i...

Il mandato del Cda di Aica è stato rimesso nelle mani dell’assemblea dei sindaci che, mercoledì prossimo 11 giugno, dovranno scegliere se rinnovare la fiducia all’attuale consiglio di amministrazione oppure se bisogna rimodulare la governance dell’azienda idrica. DOSSIER. Dopo 10 anni i. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - Il Cda di Aica pronto a farsi da parte, Cantone: "Senza risorse non si può andare avanti"

