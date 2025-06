il caso pazzali e le tensioni tra lega e fdi gualtieri da calta e altre pillole del giorno

Tra tensioni politiche e intrighi di palazzo, il caso Pazzali apre nuove ferite nella maggioranza di centrodestra a Lombardy. Le schermaglie tra Lega e FDI, gli strascichi delle inchieste su spie e politica, e il ritorno di Pazzali alla guida della Fondazione Fiera alimentano un clima di incertezza e scontro. In un contesto giĂ complicato, si delineano le sfide e le tensioni che potrebbero influenzare il futuro della regione e della sua governance.

Garantismo a targhe alterne, le solite tensioni intestine alla maggioranza di centrodestra (in questo caso lombarda), gli strascichi dell’inchiesta sul quel mondo di mezzo tra ex spie e politica che tornano a far discutere. C’è un intricato mix di azioni e reazioni che sta appesantendo il clima a Palazzo Lombardia, sede della Giunta regionale. Tutto è nato dal controverso rientro di Enrico Pazzali nel ruolo di presidente di Fondazione Fiera Milano, dopo l’auto sospensione per l’indagine sui presunti dossieraggi illeciti. Una mossa giudicata «inopportuna nei tempi e nei modi» da parte di Fratelli d’Italia, che da tempo, tramite la figura di Romano La Russa, stanno provando a condurre i giochi lombardi ai danni del presidente leghista Attilio Fontana, ma questa è un’altra storia. 🔗 Leggi su Lettera43.it