Il Carnevale accende l' estate di Foiano

Il carnevale accende l'estate di Foiano, ma non si ferma qui: il Comune di Foiano della Chiana svela il suo entusiasmante cartellone estivo 2025, un mix di eventi imperdibili che trasformeranno la centro in un palcoscenico di musica, arte e divertimento da giugno a settembre. Il sindaco Jacopo Franci, insieme a collaboratori e artisti, ha presentato un programma pensato per coinvolgere tutta la comunitĂ e accogliere con entusiasmo turisti e residenti.

Il Comune di Foiano della Chiana ha presentato il cartellone estivo 2025, un ricco programma di eventi che animerĂ la cittĂ da giugno a settembre, offrendo appuntamenti imperdibili per cittadini e turisti. Il calendario è stato illustrato in conferenza stampa dal sindaco Jacopo Franci, affiancato.

