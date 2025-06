Il caricabatterie si surriscalda? Cosa rischia il tuo cellulare e come puoi rimediare

Il caricabatterie che si surriscalda può sembrare un problema minore, ma in realtà rappresenta un rischio per il tuo cellulare e la sua sicurezza. Un calore eccessivo può danneggiare la batteria, ridurne la durata o addirittura causare incendi. Ma niente paura: con alcuni semplici accorgimenti puoi prevenire il problema e proteggere il tuo dispositivo. Ecco cosa fare per rimediare subito.

Può capitare che il caricabatterie si surriscaldi quando il telefono si trova sotto carica: ecco che cosa fare per rimediare.

