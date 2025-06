Il cantante di Take on Me affronta la sfida del Parkinson tra farmaci effetti collaterali e operazioni al cervello | Sto facendo del mio meglio per evitare che l' intero sistema vada in declino

Morten Harket, icona degli anni ’80 e voce indimenticabile di "Take On Me", ha deciso di condividere pubblicamente la sua battaglia contro il Parkinson. Con coraggio e trasparenza, affronta una sfida complessa fatta di farmaci, effetti collaterali e interventi cerebrali, nel suo impegno quotidiano di mantenere viva la speranza e la determinazione. La sua scelta di divulgare la diagnosi rappresenta un gesto di grande umanità, che ispira e invita alla riflessione sulla forza di affrontare le avversità con lucidità e coraggio.

D opo anni di riservatezza, Morten Harket ha deciso di condividere pubblicamente la notizia che per mesi aveva tenuto per sé: convive con il morbo di Parkinson. Il frontman degli A-ha, voce simbolo degli anni '80 grazie al celebre falsetto di Take On Me, ha scelto di rendere nota la diagnosi con un messaggio carico di lucidità e determinazione. Una scelta non scontata, nata dal desiderio di evitare speculazioni e restituire trasparenza al suo rapporto con il pubblico: «Nascondere la malattia mi pesava più che renderla pubblica».