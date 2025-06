Il Buena Onda parte con il botto e porta a casa gara 1 | venerdì sfida decisiva per la promozione

Il Buena Onda parte con il botto, portando a casa gara 1 in modo convincente e dimostrando di essere più che pronti per la sfida decisiva di venerdì. È iniziata nel modo migliore questa serie cruciale per la promozione: i ragazzi hanno mostrato grinta, determinazione e talento, lasciando il segno in un match acceso e ricco di adrenalina. Non resta che attendere il grande appuntamento, perché il sogno continua…

È iniziata nel migliore dei modi la serie decisiva per la promozione: i ragazzi del Buena Onda si sono imposti con grinta e carattere nella prima sfida contro l'AICS Junior Basket Forlì, conquistando una vittoria netta (+11) in un match ad alta temperatura, non solo per il clima torrido.

Basket, il Buena Onda Cervia-Cesenatico travolge Cruseri e vola in semifinale: 66-27 il finale

