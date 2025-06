Il brianzolo premiato alla Camera come ambasciatore della Costituzione

Il talento e l'impegno di Massimiliano Capitanio, il brianzolo premiato alla Camera come ambasciatore della Costituzione, rappresentano un esempio di eccellenza e dedizione. Con grande emozione, ha ricevuto questo prestigioso riconoscimento, testimonianza del suo ruolo catalizzatore nel promuovere i valori fondamentali della nostra Repubblica. Una vittoria che non solo onora la sua carriera, ma rafforza l'importanza di difendere e diffondere i principi costituzionali in ogni ambito.

Un riconoscimento importante e tanta emozione (e commozione) quando lo ha ricevuto. È il brianzolo Massimiliano Capitanio l’Ambasciatore della Costituzione. Il concorezzese, commissario Agcom, ieri mercoledì 4 giugno è stato premiato alla Camera dei deputati, come "Ambasciatore della. 🔗 Leggi su Monzatoday.it © Monzatoday.it - Il brianzolo premiato alla Camera come ambasciatore della Costituzione

YouImpresa premia i suoi utenti