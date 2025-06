Il Bravìo cresce la lista dei ruoli E si presentano gli spingitori

competizione. Il Bravìo di Montepulciano sta attraversando una fase di rinnovamento e ampliamento, trasformandosi in un vero e proprio spettacolo di tradizione e passione. Con ruoli sempre più numerosi e una squadra di spingitori più articolata che mai, questa storica corsa si conferma come un patrimonio vivo e vibrante, capace di affascinare generazioni e di consolidare il suo ruolo di simbolo identitario della città. C’è grande attesa per la prossima sfida, che promette sorprese e emozioni indimenticabili.

Per molti anni hanno formato un gruppetto composto da sei, massimo otto persone: due titolari, due riserve, un allenatore, un dirigente di contrada e poco più. Ora la ‘lista’, per quantità e assortimenti dei ruoli, sembra quella di una finalista di Champions League: segnali di crescita del Bravìo di Montepulciano, dell’importanza sempre maggiore che assume la corsa con le botti e della cura meticolosa con cui ciascuna contrada si prepara alla sfida dell’ultima domenica di agosto. Non sorprenda dunque che la presentazione degli spingitori possa diventare un evento come quello che Cagnano ha messo in calendario per sabato alle 19. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il Bravìo cresce, la lista dei ruoli. E si presentano gli spingitori

NUOVA SFIDA! SOFI BAMBINA PER 24 ORE! #shorts