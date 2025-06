Il Brasile si affida a Vinicius Junior per ritrovare la stessa brillantezza che lo ha reso protagonista al Real Madrid. Con il supporto di Carlo Ancelotti, ora allenatore della Selecao, il giovane talento brasiliano ha l’opportunità di ripercorrere i passi del club madrileno e portare il suo talento in campo internazionale. La sfida è aperta: riuscirà Vinicius a riconquistare la forma vincente? Solo il tempo ce lo dirà .

Carlo Ancelotti ha sottolineato l'importanza che Vinicius Junior produca la sua forma del Real Madrid per il Brasile in vista del primo gioco italiano responsabile del Selecao. Ancelotti è stato nominato il sostituto di Dorival Junior il mese scorso dopo la sua partenza come capo di Madrid e ha una partita di apertura dei test come Brasile visitare l'Ecuador nelle qualifiche della Coppa del Mondo giovedì. Prende il sopravvento sui cinque volte campioni del mondo con il Brasile a un basso Ebb sulla scia di un tiro per 4-1 per mano dell'Argentina, che ha posto fine al mandato di Dorival.