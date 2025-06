Il boia di Capaci è libero E scoppia la bufera

Un'ombra lunga sulla giustizia: il boia di Capaci, colui che ordinò l’attentato che spezzò le vite di Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e gli agenti della scorta, è tornato libero. Il suo ritorno in libertà scatena un mare di polemiche e dolore, alimentando la rabbia di chi lotta ancora per una verità piena e giusta. La domanda ora è: come reagirà la società di fronte a questa drammatica svolta?

Il capomafia che azionò il telecomando che innescò l'esplosione il 23 maggio del 1992 in cui morirono Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta, è libero.

