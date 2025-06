Il blitz fallito l’impegno nella lotta per la casa | così agiva il poliziotto infiltrato in Potere al popolo

In un contesto di tensione e impegno sociale, emerge il volto di un poliziotto infiltrato in Potere al Popolo, coinvolto in azioni cruciali come il blitz fallito contro l'ufficio casa del Comune. Dalla partecipazione ai collettivi universitari alle costanti discussioni sul diritto alla casa, il suo ruolo si rivela complesso e strategico. Scopriamo insieme quale era realmente la sua presenza e influenza in questa lotta intensa e appassionata.

Quali erano le attenzioni del poliziotto presunto infiltrato in Potere al popolo: dal collettivo universitario, alla presenza costante sul tema del diritto alla casa. C'era anche lui ad un blitz stranamente fallito all'ufficio casa del Comune. 🔗 Leggi su Fanpage.it

