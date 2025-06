Il bersaglio del Chelsea Jamie Gittens vuole l’uscita estiva dal Borussia Dortmund

Il giovane attaccante del Borussia Dortmund, Jamie Gittens, sembra aver messo nel mirino un trasferimento estivo al Chelsea, seminando entusiasmo tra i tifosi dei Blues. In questo articolo, vi sveliamo i dettagli emersi da una recente fonte inglese, offrendo anche la possibilità di leggere l’articolo originale per chi desidera approfondire. Enzo Maresca festeggia con orgoglio la promozione; ma quale sarà il futuro di Gittens? Restate con noi per scoprirlo.

Riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese. Se volete cimentarvi con la lettura in lingua originale trovate il link alla fine dell’articolo. Enzo Maresca celebra la promozione. (Foto di Alex PantlingGetty Images) (Foto di Alex PantlingGetty Images) L’attaccante del Borussia Dortmund Jamie Gittens ha consegnato al Chelsea un grande impulso di trasferimento informando il club tedesco del suo desiderio di partire quest’estate. L’attaccante di 20 anni è stato collegato al passaggio alla Premier League e il Chelsea spera di concludere rapidamente una mossa. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

In questa notizia si parla di: Chelsea Jamie Gittens Borussia

