Il Bello e il Buono nei mestieri la Fondazione Valenzi promuove un incontro con gli artigiani del Mercato

Scopri il valore delle tradizioni e delle competenze artigiane nel cuore della nostra comunità. La Fondazione Valenzi, insieme a partner prestigiosi, celebra il patrimonio locale attraverso un evento speciale dedicato alle “Tavole maestre – festa delle corporazioni artigiane”. Un’occasione unica per conoscere da vicino i mestieri che rendono la nostra città più bella e autentica. Non mancare: un viaggio tra passione, storia e creatività ti aspetta sabato 7 giugno in piazzetta Sant’Eligio 7.

Nell’ambito ed a conclusione del progetto “Il Bello e il Buono nei mestieri”, la Fondazione Valenzi, insieme alla Fondazione di Comunità centro storico e agli Istituti comprensivi Campo del Moricino e Borsellino e ospiti delle Suore di Sant’Eligio, promuove ( sabato 7 giugno dalle 15 alle 18 in piazzetta Sant’Eligio 7) l’evento dal titolo “Tavole maestre – festa delle corporazioni artigiane”. Sono invitati – dichiara Maria D’Ambrosio, docente di pedagogia dell’Università Suor Orsola Benincasa- i bambini, le famiglie, gli artigiani e le istituzioni. Il nostro intento è quello di far incontrare le scuole con chi è parte attiva del tessuto economico e produttivo artigiano di cui è ricca la città, perché la loro conoscenza possa diventare parte della cultura di cui ha bisogno la Scuola e l’educazione in generale per formare ad un sapere pratico che aiuti a far crescere immaginazione e pensieri nuovi. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Segui queste discussioni su X

la bella persona che si concentra sul buono e sul bello e diffonde gioia intorno a sé, possa la tua nuova età portarti la gioia della realizzazione di tutti i tuoi sogni #HappyBirthdayKeremBürsin Partecipa alla discussione

#NinoBenvenuti è stato un campione ma anche attore e molto altro. Un uomo elegante, bello e buono! Esempio fuori e dentro il ring! Oggi alla camera ardente allestita al @Coninews sono andata anch’io per un abbraccio alla @FPIBoxe e una preghiera per l Partecipa alla discussione

Approfondimenti da altre fonti

Presentazione del progetto “Il bello e il buono nei mestieri”