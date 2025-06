il barbiere di siviglia in piazza riscalda l estate dei concerti

L'estate si riscalda con un evento imperdibile: torna la grande lirica in piazza, portando la magia de “Il Barbiere di Siviglia” sotto le stelle. Dopo il successo di “La Traviata”, questa esperienza musicale promette emozioni intense e un'atmosfera unica. Organizzata dal Corpo Musicale Santa Cecilia e dal Comune, la rassegna “Notte di Inizio Estate 2.0” trasformerà il paese in un palcoscenico vibrante di concerti, spettacoli e socialità. Si parte domani alle ore 20 in piazza...

Torna la grande lirica in piazza: dopo il successo de “La Traviata“ l’anno scorso, quest’anno sarà la volta de “ Il Barbiere di Siviglia “. È l’appuntamento clou della rassegna musicale “ Notte di Inizio Estate 2.0 “, organizzata dal Corpo Musicale Santa Cecilia in collaborazione con Comune. Un ricco calendario di eventi animerà il paese per due settimane, con concerti, spettacoli e momenti di aggregazione. Si parte domani alle ore 20 in piazza Giovanni XXIII con il “Lazzate Disco Summer“, una serata a ingresso libero tutta dedicata alla musica anni ’90. Ma la grande attesa è per sabato quando in Piazza dei Lazzatesi alle ore 21 andrà in scena “Il Barbiere di Siviglia“ di Rossini, con la regia di Elena D’Angelo e la direzione del Maestro Andrea Colzani. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it