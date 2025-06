Il 9 giugno l' evento per l' anniversario dell' uccisione dei fratelli Rosselli

Il 9 giugno Firenze sarà il palcoscenico di un evento commovente e ricco di significato, che celebra l’88° anniversario dell’uccisione dei fratelli Rosselli e il centenario del celebre motto 'Non mollare'. La Fondazione Rosselli invita cittadini e studenti a rivivere la loro storia attraverso proiezioni, incontri e riflessioni. Un’occasione imperdibile per rendere omaggio a due figure simbolo di libertà e impegno civile, ricordando che il loro spirito vive ancora oggi.

Firenze, 5 giugno 2025 – La Fondazione Rosselli ospita il 9 giugno, con inizio alle ore 16, l'evento che vuole ricordare l'88o anniversario dell'uccisione dei fratelli Rosselli e il centenario del 'Non mollare'. Alle ore 16 si svolgerà la proiezione del docufilm 'Presenti nella storia: la voce dei Fratelli Rosselli', realizzato dagli insegnanti e dagli studenti dell'Istituto Salvemini-Duca d'Aosta di Firenze. Per l'occasione Claudio Ascoli dei Chille de la Balanza si cimenterà nella lettura scenica dei brani del 'Non mollare' e di 'Socialismo liberale'. Alle ore 17 inizierà il convegno storico allo Spazio Rosselli con la partecipazione del presidente della Fondazione Rosselli Valdo Spini, della professoressa Patrizia Guarnieri, del professore Sandro Rogari e del dottore di ricerca Luca Menconi. 🔗 Leggi su Lanazione.it