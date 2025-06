il 5 giugno è il giorno della verità

Il 5 giugno si avvicina, e con esso il giorno della verità: un'occasione imperdibile per scoprire, discutere e approfondire le questioni che plasmano il nostro Paese. Promosso dal quotidiano diretto da Maurizio Belpietro, questo evento offre un'analisi senza filtri e in diretta streaming su TivùVerità. Dopo il successo di Milano, quest’anno a Roma, nel suggestivo Palazzo Brancaccio, si...

Ritorna Il giorno della Verità, l’appuntamento promosso dal quotidiano fondato e diretto da Maurizio Belpietro per raccontare e approfondire, in modo chiaro e senza filtri, le grandi questioni che incidono sulla vita del Paese. Un evento che si può seguire anche in diretta streaming su TivùVerità. Dopo la prima edizione del 2024 a Milano, l’evento si sposta quest’anno a Roma: il 5 giugno, nella splendida cornice di Palazzo Brancaccio, si alterneranno sul palco ministri, imprenditori, dirigenti, accademici, esperti e giornalisti per confrontarsi sull’attualità nazionale e sulle trasformazioni in atto nel contesto globale. 🔗 Leggi su Panorama.it