Il 5% del Pil in spese militari Roma obbedisce ma nel 2035

Nel contesto globale della sicurezza, l’Italia si appresta a seguire il cammino tracciato dall’alleanza e dagli Stati Uniti, puntando a destinare il 5% del PIL alla spesa militare entro il 2035. Una strategia che riflette la crescente consapevolezza dell’importanza di un impegno condiviso per la difesa comune. La sfida ora è tradurre questa ambizione in azioni concrete, rafforzando così il ruolo nazionale all’interno di una NATO sempre più determinata.

L’America ordina, la Nato obbedisce, l’Italia si adegua con i suoi tempi. “Gli Stati Uniti sono orgogliosi di essere qui al fianco dei nostri alleati, ma non può trattarsi di fare affidamento” soltanto sugli Usa. “Ogni Paese deve contribuire con il 5%” di spesa per la difesa, ha spiegato il segretario americano alla Difesa, Pete Hegseth, in un punto stampa con il segretario generale della Nato, Mark Rutte, prima della ministeriale Difesa dell’Alleanza, che prepara il terreno al vertice dell’Aja di fine giugno. Per essere “preparati alla guerra” e “non essere attaccati” servirà “un investimento extra considerevole: prevedo che all’Aja si decideranno obiettivi di spesa molto più elevati per tutte le nazioni della Nato”, ha confermato Rutte. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Il 5% del Pil in spese militari. Roma obbedisce, ma nel 2035

In questa notizia si parla di: Obbedisce Spese Militari Roma

