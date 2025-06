Ikea festeggia 25 anni a Roma e inaugura un nuovo showroom immersivo Donato l' arredamento a una casa famiglia

Ikea Roma festeggia un traguardo importante: 25 anni di presenza nella città, un percorso fatto di innovazione, design accessibile e progetti solidali. Per l'occasione, ha inaugurato un nuovo showroom immersivo e donato arredamento a una casa famiglia, sottolineando il suo impegno nel migliorare la vita delle comunità locali. Un anniversario speciale che celebra non solo il successo commerciale, ma anche l'impegno sociale e il ruolo di Ikea come protagonista nel cuore di Roma.

Ikea spegne 25 candeline a Roma. Era il 21 giugno 2000, infatti, quando il colosso svedese dell'arredamento inaugurava il primo store nella Città Eterna. Cinque anni dopo seguì Porta di Roma. Ikea Roma compie 25 anni Ed è nello store di Roma nord che si è celebrato il 25° compleanno di. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Ikea festeggia 25 anni a Roma e inaugura un nuovo showroom immersivo. Donato l'arredamento a una casa famiglia

In questa notizia si parla di: Roma Ikea Anni Arredamento

IKEA e Roma: 25 anni di casa insieme tra innovazione, impegno sociale e nuove esperienze - di innovazione e Solidarietà, che continua a crescere e a trasformare gli spazi urbani. In questo percorso di 25 anni, IKEA ha saputo reinventarsi, portando nelle case dei romani non solo mobili, ma anche ispirazioni per vivere meglio e più sostenibile.

Ikea, 25 anni tra le mura 'di casa' della capitale - Oltre il 70% dei romani considera Ikea parte di momenti fondamentali della propria vita e della propria casa ... Lo riporta msn.com

IKEA e Roma: 25 anni di casa insieme tra innovazione, impegno sociale e nuove esperienze - Lo storico anniversario del brand svedese nella Capitale celebra un legame profondo con i romani e inaugura il primo showroom immersivo al mondo a Porta di Roma ... funweek.it scrive

Ikea Porta di Roma chiude lo showroom per lavori, mobili a metà prezzo: ecco da quando e quanto durano i supersconti - Il legame tra Roma e Ikea nasce ormai 25 anni fa. Era l’anno di un altro ... portare anche nelle aree più centrali lo stile dell’arredamento svedese, con nuovi spazi dove è possibile ... Scrive ilmessaggero.it

Addio Mr.Ikea, ha rivoluzionato il modo di arredare casa