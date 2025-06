IKEA e Roma | 25 anni di casa insieme tra innovazione impegno sociale e nuove esperienze

di innovazione e Solidarietà, che continua a crescere e a trasformare gli spazi urbani. In questo percorso di 25 anni, IKEA ha saputo reinventarsi, portando nelle case dei romani non solo mobili, ma anche ispirazioni per vivere meglio e più sostenibile. La capitale si prepara ora a scrivere un nuovo capitolo, all'insegna della creatività e delle nuove esperienze di vita urbana.

Venticinque anni fa IKEA apriva le sue porte ai romani, rivoluzionando l’idea di casa con mobili funzionali, accessibili e dal design nordico. Oggi, la Capitale celebra questo importante anniversario con l’inaugurazione del primo showroom immersivo al mondo, nel cuore dello store di Porta di Roma, e con una riflessione sui nuovi modi di abitare nella città eterna. Una relazione, quella tra IKEA e Roma, fatta di scelte di stile, momenti quotidiani e trasformazioni sociali. Secondo una recente indagine condotta da IKEA con BVA Doxa, 9 romani su 10 hanno scelto almeno una volta IKEA per arredare la propria casa, mentre oltre il 70% la considera parte dei momenti più significativi della propria vita domestica. 🔗 Leggi su Funweek.it

