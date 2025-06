ignora l alt e scappa poi si schianta contro un auto dei carabinieri inseguimento da film sul lungomare

Un inseguimento mozzafiato sul lungomare di Lido di Camaiore si è concluso in maniera drammatica questa mattina. Un motociclista di 55 anni, ignorando l’alt dei Carabinieri, ha deciso di scappare in modo spericolato, rischiando di travolgere tutto ciò che gli stava intorno. La sua fuga sfrenata si è infine conclusa contro un’auto dei militari, lasciando tutti senza parole. Un episodio che dimostra quanto a volte la realtà possa superare la fantasia, anche nei momenti più tesi.

Lido di Camaiore (Lucca), 5 giugno 2025 – Un inseguimento da film, con un finale drammatico, quello andato in scena questa mattina sul lungomare di Lido di Camaiore. Tutto è cominciato quando un un motociclista (un uomo di 55 anni) ha pensato bene di non fermarsi all'alt intimato dai carabinieri a un posto di controllo; dopo aver ignorato l'ordine di fermarsi dato dalla pattuglia, ha iniziato la sua fuga, schivando alcune auto mentre scappava. Le foto dell'incidente I militari hanno subito dato l'allarme alla centrale, che ha fatto convergere le auto disponibili sul posto. E' partito così l'inseguimento, che è finito nell'ultimo tratto del lungomare lidese verso il confine con Focette, dove inizia il territorio comunale di Marina di Pietrasanta.