Ida Platano torna a UeD? Parla lei e svela un retroscena su Gemma e Arcangelo

Ida Platano torna a Uomini e Donne, rivelando dettagli inediti e un retroscena sul rapporto tra Gemma e Arcangelo. Nonostante l’addio ufficiale al programma, il suo nome continua a catturare l’attenzione dei fan, alimentando curiosità e discussioni. Nell’ultimo magazine dedicato al talk show, Ida si apre come mai prima, svelando aspetti nascosti della soap che ha appassionato milioni di italiani. Ecco cosa ha detto...

Anche se Uomini e Donne ha chiuso i battenti, la redazione del programma sta continuando a tenere compagnia ai fan appassionati della trasmissione attraverso il magazine dedicato al talk show. Sull’ultimo numero in edicola sono presenti diverse intervisti a volti noti di UeD. Tra di questi c’è anche Ida Platano. La dama, seppur non faccia piĂą parte del parterre da un anno, continua ad essere una delle protagoniste maggiormente attenzionate sui social. In tanti vorrebbero vederla tornare nel programma, mentre altri aborrano totalmente tale ipotesi. Ebbene, vediamo cosa ha detto la dama sulla questione e cos’altro a rivelato anche a proposito di Gemma Galgani e Arcangelo. 🔗 Leggi su Tutto.tv