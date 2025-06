Icsc e Cio intesa strategica per nuova alleanza tra sport finanza e sviluppo sostenibile

Un’alleanza strategica tra sport, finanza e sviluppo sostenibile si apre a nuove opportunità di cambiamento. L’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale S.p.A. (Icsc) ha firmato un Protocollo d’Intesa con il Comitato Olimpico Internazionale (Cio), puntando a trasformare le infrastrutture sportive in motori di inclusione sociale, innovazione e rigenerazione urbana. Un passo deciso verso un futuro in cui lo sport diventa protagonista di progresso sostenibile.

(Adnkronos) – Una nuova alleanza tra sport, finanza e sviluppo sostenibile: l’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale S.p.A. (Icsc) ha siglato un Protocollo d’Intesa con il Comitato Olimpico Internazionale (Cio) per rafforzare il ruolo dello sport come strumento di inclusione sociale, di innovazione e di rigenerazione urbana sostenibile attraverso le infrastrutture sportive. L’intesa mira a rafforzare le sinergie tra le due istituzioni attraverso la promozione di iniziative finanziarie congiunte, la condivisione e lo sviluppo di strumenti di misurazione di impatto, basati sulla metodologia del Social Return on Investment e il rafforzamento delle competenze attraverso programmi di formazione, assistenza tecnica e pianificazione strategica degli investimenti. 🔗 Leggi su Seriea24.it © Seriea24.it - Icsc e Cio, intesa strategica per nuova alleanza tra sport, finanza e sviluppo sostenibile

In questa notizia si parla di: Intesa Sport Sviluppo Sostenibile

Alla base dell’intesa tra @iocmedia e @icsc_spa la promozione di iniziative congiunte ad impatto sociale che vedono l’utilizzo dello sport come leva per il raggiungimento degli @SDG2030. @CalcioFinanza Partecipa alla discussione

ICSC e CIO: firmata un’intesa strategica per lo sviluppo sostenibile attraverso lo sport - Per la prima volta l’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale firma un Protocollo d’Intesa con il Comitato Olimpico Internazionale ... Segnala msn.com

Protocollo d’intesa Icsc-Cio per lo sviluppo sostenibile attraverso lo sport - Siglato un protocollo d'intesa tra l'Istituto per il credito sportivo e culturale e il Cio per lo sviluppo sostenibile attraverso lo sport ... Si legge su msn.com

Concluso il Global Summit sulla sostenibilità organizzato da Gambero Rosso e Intesa Sanpaolo - Si è appena conclusa la terza edizione del "Global Summit – La Sostenibilità: fattore di crescita delle aziende nel settore agroalimentare". Come scrive teleborsa.it

Protocollo Coni-Mase per la sostenibilità nello sport