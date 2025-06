I segnali di disagio nei ragazzi che un genitore non dovrebbe mai sottovalutare | l’avvertimento degli esperti

Gli adolescenti spesso manifestano segnali di disagio attraverso comportamenti apparentemente innocui, come perdita di appetito, scatti d'aggressività o l'uso nascosto del cellulare. Tuttavia, questi segnali potrebbero nascondere problemi più profondi che, se trascurati, rischiano di compromettere il loro benessere emotivo. Gli esperti ci ricordano che un intervento tempestivo, anche con il supporto di specialisti, è fondamentale per prevenire conseguenze più gravi e garantire un percorso sereno verso la maturità.

