I Savoia non si arrendono | I gioielli sono nostri

I Savoia non si arrendono e ribadiscono con fermezza che i gioielli della Corona sono e rimangono loro di diritto. Dopo la recente decisione del Tribunale di Roma, la famiglia ha deciso di proseguire la battaglia legale affidandosi alla Corte di Appello, mantenendo viva la speranza di recuperare un patrimonio storico e simbolico di inestimabile valore. La vicenda si infittisce: i gioielli sono nostri e continueremo a difenderli.

AGI - Il contenzioso legale tra la famiglia Savoia e lo Stato italiano per i gioielli reali custoditi nel caveau della Banca d'Italia prosegue. Dopo la decisione del Tribunale di Roma dello scorso 15 maggio di respingere la richiesta dei discendenti di Umberto II di riavere i gioielli della Corona, il legale della famiglia Savoia ha fatto ricorso alla Corte di Appello di Roma. Lo dice all'AGI l'avvocato Sergio Orlandi. Â "I gioielli appartengono alla famiglia Savoia e non allo Stato Italiano", scandisce il legale, annunciando inoltre "il ricorso avanti la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo per la restituzione, da parte dello Stato Italiano, di tutti i beni e del valore di tutti gli immobili appartenuti alla famiglia Savoia". 🔗 Leggi su Agi.it