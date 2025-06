i primi criminologi cacciatori di streghe

I primi criminologi, i cacciatori di streghe del Medioevo, possono essere considerati i precursori della moderna psicologia investigativa. Poco dopo il Mille, la loro missione era scoprire e catturare i presunti servi dell’oscuro, affidandosi a trattati che guidavano interrogatori e metodologie. In sostanza, questa profilazione primitiva rappresentava una forma di analisi comportamentale ante litteram, che gettò le basi per le tecniche investigative odierne.

