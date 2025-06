I portuali marsigliesi bloccano carichi di armi destinati a Israele | anche a Genova cresce la mobilitazione

I portuali marsigliesi si oppongono con fermezza al caricamento di armi destinate a Israele, fermando un container di componenti militari. La loro protesta, condivisa anche dai lavoratori di Genova, ribadisce il ruolo cruciale del settore nel promuovere un mondo più etico e responsabile. La mobilitazione cresce, dimostrando che la solidarietà può influenzare decisioni cruciali.

Un container carico di componenti militari fermato a Marsiglia. Nel porto francese di Marsiglia, i lavoratori portuali hanno impedito il carico di un container contenente materiali destinati a Israele, dichiarando apertamente il loro dissenso contro quello che definiscono " un genocidio in corso ". La nave coinvolta, la "Contship Era", appartiene alla compagnia Zim e ha in programma di proseguire il viaggio verso Genova, con successive tappe a Salerno e Haifa. Il contenuto del container: componenti per proiettili. Il container bloccato conteneva 19 pallet di "maillons", piccoli elementi metallici prodotti dalla ditta marsigliese Eurolinks, utilizzati per collegare le munizioni nei fucili mitragliatori.

