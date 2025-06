I Pink Planet portano la musica dei leggendari Pink Floyd in piazza

Preparati a un viaggio sonoro straordinario: i Pink Planet portano la musica dei leggendari Pink Floyd in piazza, rivivendo capolavori senza tempo come The Dark Side of the Moon e The Endless River. Un concerto imperdibile tra atmosfere immersive e brani iconici che hanno segnato la storia del rock, lasciando tutti con il cuore pieno di emozioni. Non perdere questa straordinaria esperienza musicale che unisce passato e presente in un’unica, indimenticabile serata.

Da The Dark Side of the Moon, fino alle note dei nostri giorni, rappresentate dall'album The Endless River. Senza dimenticare altre "pietre miliari" quali Money, Wish You Were Here e Another Brick in the Wall così come altri brani meno suonati dal vivo tratti da album come Meddle, A Momentary.

In questa notizia si parla di: Pink Planet Portano Musica

