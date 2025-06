I newyorchesi di fronte al nuovo bando di Trump | orribile ripugnante

A New York, città di diversità e tolleranza, i residenti e i visitatori reagiscono con sdegno al nuovo bando di Trump, che vieta l’ingresso a persone provenienti da 12 paesi. Attivisti e cittadini denunciano una misura ingiusta e discriminatoria, capace di minare i valori fondamentali di inclusione e solidarietà. La questione non è solo politica, ma un richiamo a difendere i principi di umanità e rispetto. È tempo di far sentire la nostra voce contro questa ingiustizia.

New York, 5 giu. (askanews) - A New York City, cittadini e turisti reagiscono alla notizia della nuova messa al bando delle persone provenienti da 12 paesi. Attivisti ed esperti avvertono che questi divieti generalizzati discriminano le persone sulla base dell'etnia e rischiano - come accaduto durante il primo mandato di Trump - di causare la separazione delle famiglie. I divieti che colpiscono Haiti, Cuba e Venezuela sono particolarmente delicati per l'impatto che avranno sulle comunità statunitensi di immigrati provenienti da quei paesi. "Penso che sia terribile, terribile" dice Allee Ramadhan, in visita a New York da Washington. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - I newyorchesi di fronte al nuovo bando di Trump: "orribile, ripugnante"

Altre fonti ne stanno dando notizia

The House Opposite: A Mystery | Classic Detective Story