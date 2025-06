I ladri hanno messo la pistola in bocca a mio figlio La confessione choc di Baggio

Una notte terribile, che ha segnato profondamente la vita di una famiglia. Baggio, in un’intervista sconvolgente nel podcast di Gianluca Gazzoli, rivela i dettagli della rapina in cui i ladri hanno minacciato con una pistola in bocca suo figlio, lasciando un segno indelebile nel cuore di tutti noi. Una testimonianza di coraggio e dolore che ci ricorda quanto sia fragile la sicurezza delle nostre vite.

Roberto Baggio: «La rapina in villa? Mio figlio con la pistola in bocca, capisco chi si fa giustizia da sè. Il mondo ha bisogno di gente come Sinner» - Roberto Baggio a tutto campo. Al podcast di Gianluca Gazzoli, il Divin Codino elegge Jannik Sinner a leggenda: «Il mondo ha bisogno di lui. È ... Come scrive msn.com

