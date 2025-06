I fondi ci sono le colpe sono altre

I fondi ci sono, le colpe sono altre. In un contesto in cui le accuse si moltiplicano, Fd’I Comacchio dimostra ancora una volta la sua inadeguatezza nel affrontare i problemi reali della comunità. Le dichiarazioni dell’onorevole Malaguti sull’insabbiamento del Porto Canale di Porto Garibaldi sembrano più un tentativo di sviare le responsabilità che una reale analisi delle cause. È il momento di assumersi le proprie responsabilità e lavorare con trasparenza per il bene comune.

"Siamo di nuovo a rispondere a qualcuno che dall’alto parla e sentenzia e Fd’I Comacchio nei suoi rappresentanti dimostra una volta di più la loro totale inconsistenza. Le dichiarazioni dell’onorevole Malaguti sull’insabbiamento del Porto Canale di Porto Garibaldi sono, a dir poco, stucchevoli. Soprattutto perché rappresentano il tentativo maldestro di scaricare responsabilità politiche che invece ricadono tutte su una destra locale incapace e divisa". Così Michele Farinelli (foto), segretario del Pd di Comacchio, nel dibattito sulla mancata attivazione dei fondi regionali per il dragaggio del Porto Canale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "I fondi ci sono, le colpe sono altre"

Approfondisci con questi articoli

Un assegno è per sempre se pagano i cittadini. Ecco il cinema dei fondi pubblici: ci sono anche molti film di ribelli come Germano - Il cinema italiano si nutre di fondi pubblici, spesso finanziando opere che sfuggono al grande pubblico.

Segui queste discussioni su X

Pierluigi Sanna: “Quei fondi per le strade sono stati dirottati sul ponte sullo stretto” https://roma.repubblica.it/cronaca/2025/06/02/news/pierluigi_sanna_fondi_strade_intervista-424643321/?rss&ref=twhl… Tweet live su X

Fondi stanziati, concorsi avviati e prime assunzioni già in porto. Ma molti problemi sono gli stessi di sempre. Quasi un quarto del corpo docente è tuttora precario e la Commissione europea ha avviato una procedura d’infrazione per abuso di contratti a termine Tweet live su X

Fondi H2O: quanto hanno perso veramente? Di chi è la colpa?