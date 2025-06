I figli di Berlusconi hanno perso 101 milioni rispetto a papà Silvio Risultato choc per la galassia Fininvest nel 2024 primo anno degli eredi

Nel 2024, la galassia Fininvest si apre a sorprendenti scenari finanziari: i figli di Berlusconi registrano una perdita di 101 milioni rispetto al patrimonio del padre, segnando un risultato choc per gli eredi. I primi bilanci depositati rivelano un quadro in evoluzione, tra luci e ombre, che mette in discussione il futuro del colosso mediatico e finanziario. Ma cosa ci aspetta davvero? La storia è ancora tutta da scrivere.

Sono stati depositati nel registro delle camere di commercio i primi dieci bilanci relativi all’anno 2024 di società appartenenti alla galassia Fininvest, che si aggiungono ai bilanci delle quattro holding di controllo della stessa Fininvest, a quelli del gruppo Mondadori e di MFE group. Manca ancora il risultato di qualche società, come il Teatro Manzoni e Alba servizi aerotrasporti, e di conseguenza il risultato consolidato di gruppo, ma sul primo anno di gestione completa da parte dei cinque figli dell’impero ereditato da papà Silvio nel 2023 qualche conto si può già fare. Le società che hanno svelato i conti 2024 sono l’Ac Monza, la Dolcedrago, la Dueville immobiliare, l’Immobiliare Idra, la Essebi Real Estate, la Isim spa, l’Immobiliare Leonardo, il Consorzio servizi di vigilanza, la Costa Turchese, la Fininvest RES (Reale Estate & Services), le Holding italiana 1,2,3 e 8; il MFE group dentro cui c’è Mediaset e il Gruppo Mondadori. 🔗 Leggi su Open.online

