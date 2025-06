I fan di Squid Game possono esultare arriva l’annuncio ufficiale

I fan di Squid Game possono finalmente esultare: l’attesa sta per finire! Dopo settimane di rumors e anticipazioni, il regista Hwang Dong-hyuk annuncia ufficialmente l’arrivo della tanto attesa terza stagione. Manca pochissimo al debutto, previsto per venerdì 27 giugno su Netflix, dove saranno disponibili tutti i nuovi episodi di una delle serie più amate e discusse degli ultimi anni. Preparatevi a scoprire cosa riserva il destino dei protagonisti in questa nuova avventura.

In attesa dell'uscita della terza serie, arriva un annuncio ufficiale su Squid Game. A darlo è stato il regista Hwang Dong-hyuk Tre settimane ancora di attesa prima dell'uscita della terza (e ultima) stagione di Squid Game. Da venerdì 27 giugno saranno disponibili su Netflix tutti i nuovi episodi di una delle serie più viste di.

