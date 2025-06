I docenti del Majorana-Corner | A Gaza una tragedia umanitaria che non possiamo ignorare

I docenti del Majorana Corner di Mirano si uniscono, con voce ferma e cuore aperto, per denunciare la drammatica emergenza umanitaria a Gaza. Circa cento insegnanti hanno firmato una lettera aperta, esprimendo sdegno e solidarietà di fronte alle gravissime violazioni dei diritti umani che colpiscono quella regione. È fondamentale non rimanere indifferenti di fronte a queste crisi; l’educazione e la consapevolezza sono strumenti potenti per promuovere pace e giustizia nel mondo.

Un gruppo di circa cento docenti del liceo Majorana-Corner di Mirano ha firmato una lettera aperta per esprimere sdegno di fronte alla situazione umanitaria in corso nella Striscia di Gaza. L'iniziativa nasce dal bisogno di dare voce al disagio e alla preoccupazione per le gravi violazioni dei.

