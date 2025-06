I controlli sulla Statale Regina non perdonano | raffica di multe e mezzi pesanti costretti a invertire la marcia

I controlli sulla Statale Regina non conoscono pause: multe a raffica e mezzi pesanti costretti a invertire la marcia. La polizia stradale di Como intensifica i controlli lungo questa arteria strategica, garantendo sicurezza e rispetto delle regole in un periodo di intenso traffico turistico. La costante presenza sul territorio testimonia l’impegno per tutelare pendolari e visitatori, mantenendo alta l’attenzione e la prevenzione. La sicurezza sulla strada resta una priorità imprescindibile.

Proseguono senza sosta i controlli della polizia stradale di Como lungo la statale Regina, una delle arterie piĂą delicate del territorio lariano, in particolare durante la stagione turistica. In questi giorni, grazie al distaccamento estivo attivo in Tremezzina e ai servizi disposti con ordinanza. 🔗 Leggi su Quicomo.it © Quicomo.it - I controlli sulla Statale Regina non perdonano: raffica di multe e mezzi pesanti costretti a invertire la marcia

