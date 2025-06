I Carabinieri compiono 211 anni il colonnello Sighinolfi a fine mandato | Rapine aumentate del 30% l' Arma ha triplicato gli arresti

Celebrazioni in tutta Italia per i 211 anni dell'Arma dei Carabinieri, simbolo di sicurezza e tradizione. A Cesena, Piazza Almerici ha ospitato una cerimonia coinvolgente, testimone della vicinanza tra cittadini e forze dell'ordine. Tuttavia, i recenti dati evidenziano un aumento del 30% delle rapine e un incremento degli arresti da parte dell'Arma, che continua il suo impegno per garantire serenità e tutela nel nostro Paese.

Celebrazioni in tutta Italia per il 211esimo anniversario della fondazione dell'Arma dei Carabinieri. In provincia la suggestiva cornice scelta è stata Piazza Almerici, in centro a Cesena, dove è andata in scena una cerimonia molto partecipata anche da parte della popolazione, oltre che dalle.

