I carabinieri compiono 211 anni festa a piazza Duomo | tutti gli encomi | VIDEO

In un clima di orgoglio e devozione, Piazza Duomo ha preso vita per celebrare i 211 anni dell’Arma dei Carabinieri, simbolo di sicurezza e servizio per l’Italia. Alla presenza di autorità e cittadini, la cerimonia ha rafforzato il legame tra le forze dell’ordine e la comunità. Un momento di grande emozione, arricchito da video e encomi, che rende omaggio a un’istituzione che da oltre due secoli protegge e difende il nostro Paese.

A piazza Duomo il Comando Interregionale Carabinieri “Culqualber” e il Comando Provinciale Carabinieri di Messina hanno celebrato il 211esimo anniversario della Fondazione dell’Arma dei Carabinieri. La cerimonia si è svolta alla presenza del Comandante Interregionale Carabinieri “Culqualber”. 🔗 Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - I carabinieri compiono 211 anni, festa a piazza Duomo: tutti gli encomi | VIDEO

