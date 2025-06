I carabinieri celebrano il 211esimo anniversario della fondazione dell' Arma grande festa anche a Palermo

Il 211° anniversario dell’Arma dei Carabinieri si trasforma in una grande festa anche a Palermo, dove le celebrazioni hanno celebrato non solo il passato, ma anche l’impegno quotidiano di questi valorosi uomini e donne al servizio della comunità. Un momento di orgoglio e di riflessione sulla loro importante missione, che continuerà a difendere i valori di legalità e sicurezza. La storia e il futuro dell’Arma si uniscono in questa giornata speciale.

Le celebrazioni che hanno scandito il 211° anniversario della fondazione dell'Arma dei carabinieri, significativa ricorrenza che ricade il 5 giugno, data in cui nel 1920 la Bandiera dell'Arma fu insignita della prima medaglia d'oro al valor militare per la partecipazione dei carabinieri alla.

