In un'atmosfera di orgoglio e gratitudine, i Carabinieri hanno celebrato i 211 anni dalla loro fondazione nel suggestivo scenario del Parco Ducale, di fronte al Palazzo omonimo. Con reati in calo del 10% e 500 arresti nel 2024, l’evento ha riaffermato il ruolo fondamentale dell’Arma come baluardo di sicurezza e tutela. Un momento di riflessione e riconoscenza per un'istituzione che da oltre due secoli protegge la nostra comunità .

Nello scenario del Parco Ducale, davanti all’omonimo Palazzo, sede del Comando Provinciale, alla presenza delle massime autorità civili, militari e religiose, è stato celebrato il 211° annuale della fondazione dell’Arma dei Carabinieri, la cui costituzione risale alle Regie Patenti del 13 luglio. 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - I carabinieri celebrano i 211 anni dalla fondazione, Pagliaro: "Reati in calo del 10%, 500 arresti nel 2024"

