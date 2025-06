I candidati alla Presidenza del Coni | 8 nomi per la successione di Malagò c’è Franco Carraro

Otto candidati si contendono la presidenza del CONI in vista delle imminenti elezioni del 26 giugno a Roma, segnando un momento cruciale per il futuro dello sport italiano. Tra loro, spicca la sorpresa dell’ultima ora: l’85enne Franco Carraro, figura storica e già protagonista nel panorama sportivo nazionale. Con un campo così competitivo, le prossime settimane saranno determinanti per scegliere il nuovo volto del movimento olimpico italiano, in un momento di grande attesa e rinnovamento.

Sono otto i candidati alla Presidente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano: alle ore 14.00 odierne sono scaduti i termini per presentare le candidature alla guida del CONI in vista delle elezioni che avranno luogo il prossimo 26 giugno a Roma. Si eleggerà il successore di Giovanni Malagò, il quale non ha potuto ambire a un nuovo mandato in virtù della legge vigente. La grande novità dell'ultima ora è l'85enne Franco Carraro, che è già stato alla guida del Coni dal 1978 al 1987 e che nel proprio curriculum vanta anche di essere stato Presidente della FIGC, ministro del turismo e senatore. Già note da tempo le candidature di Luca Pancalli (Presidente del Comitato Paralimpico) e Luciano Buonfiglio (Presidente della Federcanoa), nella lista figurano anche Giuseppe Macchiarola (medico sportivo 71enne), Pierluigi Giancamilli (dirigente del pentathlon moderno), Duccio Bartalucci (ex CT della Nazionale Italiana di salto ostacoli), Mauro Checcoli (due medaglie olimpiche a Tokyo 1964 nell'equitazione) e Carlo Iannelli.

